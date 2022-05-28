«الصحة» تكشف عدد متلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدد المواطنين الحاصلين علي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة للوطن اقتربنا علي تطعيم 4 ملايين مواطن بلقاح كورونا خاصة بالجرعة التنشيطية.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجرعة التنشيطية ليست رفاهية أو منحة من الدولة المواطنين هي مهمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أنها أصبحت متوافرة لجميع الفئات العمرية الحاصلة على الجرعتين، مشيرا إلى ظهور المتحورات لفيروس كورونا من توقيت إلى آخر.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أنه على المواطنين عدم العزوف عن الجرعة التنشيطية أو التكاسل، الفيروس ما زال موجود وما زالت الجائحة موجودة وعلي المواطنين تحصين نفسهم تجاه الفيروس، خاصة وأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا تعمل علي تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد الفيروس ومقاومته.

أماكن تلقي لقاح كورونا في مصر

ودعا المواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا، بخاصة وأن الحصول على التطعيم أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، في كافة الوحدات الصحية ومراكز تلقي لقاح كورونا ومحطات المترو والأكشاك والفرق المتنقلة داخل المولات التجارية الكبرى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان آخر مستجدات فيروس كورونا، وقالت الوزارة هناك انخفاض في معدلات الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع في معدلات الشفاء علي مستوى مستشفيات العزل الصحي وانخفاض كبير في معدلات الوفيات وصلت إلى تسجيل حالتين وفاة كمتوسط يومي خلال الأسبوع الماضي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل معها من خلال الخطوط الساخنة للوزارة، واستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا ولقاحات كورونا من مصادرها الرسمية.