وزارة الصحة تعلن عن مبادرة «إنقاص الوزن» لمرضى الكبد

في إطار استمرار وزارة الصحة والسكان بتقديم الكثير من المبادرات الصحية، للحفاظ على الحالة الصحية للمواطنينن، وذلك ضمن الحملات الخاصة بـ100 مليون صحة.

أعلنت مؤخرا وزارة الصحة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على مباردة جديدة، تتعلق بمرض الكبد، وهي مبادرة كيفية إنقاص الوزن لمرضى الكبد.

كيفية إنقاص الوزن لمرضى الكبد

6 نصائح وإرشادات مختلفة، أكدت عليها وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة الخاصة للحفاظ على الحالة الصحية لمرضى الكبد، والتي تعمل على ضرورة إنقاص الوزن لهم، لأنها من الخطوات المهمة في طريق العلاج، وهي:

- ضرورة التقليل من تناول الأطعمة والمأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات منها «الأرز، والمكرونة، والخبز».

- ضرورة التقليل من نسب الدهون المختلفة في الوجبات الغذائية الخاصة بمرضى الكبد.

- الحرص على تناول الوجبات التي تحتوي على دهون صحية فقط، وتحت إشراف الطبيب المعالج للمريض.

- الالتزام بتناول كميات محددة من البروتين في الوجبات الغذائية اليومية المقدمة لمرضى الكبد.

- يجب زيادة نسبة تناول الفاكهة والخضروات الطازجة يوميا في جميع الوجبات الغذائية المقدمة لهم.

- الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وذلك بناء أيضا على تعليمات الطبيب المعالج، حيث أن الرياضة قد تختلف من حالة إلى أخرى.

70 مقترحا لتطوير الخدمات الطبية

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مؤخرا أنها قد استقبلت 70 مقترحًا وفكرة مختلفة، لتطوير الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني الذي أطلقتة الوزارة للمواطنين بداية أبريل الماضي، وذلك كما أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن النموذج الإلكتروني قد نجح في إتاحة الفرصة للمنتفعين من الخدمات الصحية، في تقديم مقترحاتهم لتطوير الخدمات الطبية، من خلال المنشآت التابعة للوزارة.