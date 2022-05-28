انضمام 56 مسجدا بأسيوط والأقصر وشمال سيناء في البرنامج الصيفي للأطفال

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للأطفال بمحافظات أسيوط والأقصر وشمال سيناء، وعددها 56 مسجدًا، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، والمساجد الجديدة هي:

محافظة أسيوط

1. المركز قبلي الغطريفي صلاح الدين مختار مرزوق

2. المركز قبلي آل بخيت محمود حسن محمود حسن

3. المركز بحرى الدكروري هاشم ياسر عبد الحافظ

4. المركز بحرى آل اسماعيل علاء محمد ضيف

5. المركز بحرى آل برديس على حسن احمد حسن

6. المدينة شمال مجمع مكة محمود عزت محمود سيد

7. جنوب المدينة الحى القيوم ثابت السيد البدوي كامل

8. شرق المدينة ناصر عبدالحليم محمود احمد

9. غرب المدينة بخيت سيد سعيد على عبد السلام

10. غرب المدينة الشرفاء محمود عبد الموجود ثابت

11. بنى عدى المسلمي عرفة حمودة حسن محمد

12. بنى عدى الرضوان محمود سيدهم ابراهيم

13. بنى عدى أولاد عليو عدوى عطا شحاته

14. منفلوط الزيات محمد التهامي على احمد

15. منفلوط الرحمة زكريا عثمان عباس على

16. منفلوط الغربي بنى مجد مصطفى عبد المحسن على عمران

17. منفلوط الزهراء عيسى الفرغل حسين مبارك

18. ديروط جنوب عبد المنعم رياض حمد محمد احمد جاد

19. ديروط شمال نور الإسلام محمود مهدى محمد نصر

20. الغنايم المدينة المنورة محمد حسن محمود خطاب

21. أبو تيج العامري حسين مختار عبد الحميد

محافظة الأقصر

1. أرمنت الرحمن العمارنة محمد محمود مصطفي أحمد

2. أرمنت العتيق محمود خليل صادق

3. أرمنت التيسير محمود عبدالحكيم فاضل

4. الطود نجع الوحدة محمود النجار أحمد علي

5. الطود العتيق الطراخين عبدالرحمن عبدالرازق أبو الوفا

6. الطود البر والتقوي علاء عربي حسنين محمد

7. الطود محمد عبدالهادي محمود عبد الحميد حامد عبدالله

8. الطود الشقيرات آدم حسن محمد علي

9. حاجر كومير أبو بكر الصديق بكر إبراهيم محمود

10. أصفون العتيق محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم

11. أصفون أبو شحات محمود حسني عبد النبي بكري

12. القرنة العلم والايمان حسان حسين أحمد محمد

13. القرنة النور أحمد محمود محمد عوض

14. القرنة آل البيت النوبي على أحمد

15. القرنة آل البيت إبراهيم نور محمد إبراهيم

16. القرنة فاطمة الزهراء عمر على سيد علي

17. بندر الأقصر الشيخ مبارك أحمد شرقاوي حساني

18. إسنا الرحمن الحسن احمد محمد رمضان

19. إسنا الإمام علي الدير محمود علي أحمد إبراهيم

20. إسنا العتيق حسن منصور محمد أحمد

21. الزينية الحسن علي صديق أمير عمر

22. الزينية أبو طربوش زكريا سهري عبد العزيز يوسف

23. البياضية الحاج جابر أحمد أمين أحمد محمد

24. البياضية جبال النور محمود بغدادي أحمد حسين

25. البياضية الدح حسين عبدالرازق عبدالباسط

محافظة شمال سيناء

1. بئر العبد المصطفى عبدالله سليمان الطاهر سليمان

2. بئر العبد الزوايدة إبراهيم علي محمد إبراهيم

3. بئر العبد التعمير إسلام إبراهيم أبو المعاطي إبراهيم

4. رمانة الأزهر محمد حامد علي الصادق

5. شرق العريش سيد الشهداء حمزة أحمد عبد الرحمن محمد الأنور محمد

6. شرق العريش المدينة المنورة السيد عبد الصمد علي إبراهيم

7. شرق العريش النصر محمد سليمان عزام

8. غرب العريش العاطي الوهاب محمد عادل عبده أحمد

9. القسيمة رياض الصالحين أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم

10. القسيمة القسيمة أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم