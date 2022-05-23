خطوات التسجيل في البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد.. «علموا أولادكم السلوكيات الحميدة»

مع انتهاء العام الدراسي، تبدأ الإجازة الصيفية، ويحاول الآباء شغل أوقات الفراغ التي لا تجدي لأولادهم نفعا، وهناك من يفضلون ذهاب أطفالهم إلى المساجد وتلقي الدورس الدينية وحفظ القرآن الكريم.

وفي هذا الصدد، نفذت وزارة الأوقاف، برنامج صيفي للأطفال بالمساجد على مستوى الجمهورية، بدءا من شهر يونيو المقبل، وذلك للعمل على بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال.

وفيما يلي نعرض رابط التسجيل في البرنامج الصيفي للراغبين في مشاركة أبناءهم وتعليمهم الدروس الدينية وحفظ القرآن والاطلاع على تعاليم دينهم من قبل مشايخ وأئمة الأزهر ووزارة الأوقاف.

رابط التسجيل في البرنامج الصيفي للأطفال

وأتاحت وزارة الأوقاف التسجيل للاشتراك في البرنامج رابط للتسجيل من خلاله.

وعلى الراغبين في التسجيل لأبنائهم في البرنامج الصيفي الضغط هنا.

ومنذ الإعلان عن بدء التسجيل في البرنامج الصيفي للأطفال، وصل عدد المتقدمين على الموقع الإلكتروني للبرنامج الصيفي (سجل طفلك)، إلى 12735 طفلاً.

كما أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بهذا البرنامج الصيفي للأطفال، مشيرا إلى أنه يشارك فيه أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة و1500 مسجد في مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرز الأنشطة في المساجد

واتخذت وزارة الأوقاف مجموعة من القرارات، أبرزها:

1. التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات.

3. تفعيل مبادرة «حق الطفل»، ومبادرة «سكن ومودة».

4. انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال.

5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6. عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7. التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8. التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.