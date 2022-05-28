عاجل.. «بن زايد» يستقبل «مدبولي» و«الخصاونة»: سعداء بالتعاون الثلاثي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسي الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

بن زايد: سعيد بالتعاون بين الإمارات ومصر والأردن

وخلال اللقاء، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، مؤكداً على الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات، لأنه لا سبيل أمامنا إلا التكامل من أجل مواجهة ما يموج به العالم من أزمة حادة، وهو ما يستدعي تعزيز أطر التعاون والتكامل والشراكة بين دول المنطقة العربية، واستكشاف فرص وصيغ جديدة للتعاون.

مدبولي: توجيهات من السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على التوجيهات الدائمة للرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة في مختلف المجالات.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية سوف تولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وأننا على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادى.