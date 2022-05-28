طلال أبوغزالة: «تنفرد مصر بشكل خاص.. لم تنتهج دول أخرى منهجها بسرعة»

قال الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي العالمي، إن مصلحة الأمة العربية ترتبط بشكل كامل بمستقبل مصر وما تقوم به القيادة السياسية، حيث إنه يعتبر مصر بالنسبة له بلده كونه إنسانا عربيا، «أنا ما زلت تلميذا أدرس تطور الوضع في مصر والدول الأخرى، حيث تنفرد مصر بشكل خاص ولم تنتهج الدول الأخرى منهج مصر بسرعة، والحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل مبهر».

أبوغزالة: التركيز على البنية التحتية ليس رفاهية

وأضاف «أبوغزالة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التركيز على البنية التحتية تعمل عليها دولتان حول العالم وهما الصين ومصر، وسيخرج هذان البلدان من الحروب القائمة حاليًا بأوضاع أفضل مما كانتا عليه من قبل، «التركيز على البنية التحتية ليس رفاهية، ومن شأنها تسهيل عملية نقل البضائع لتأمين الغذاء والدواء والأمور التقنية».

واستطرد: «تركيز القيادة السياسية الحالية أن تسير بسياسة تأمين الغذاء الأساسي والابتعاد عن الأغذية الرفاهية هو أمر مهم، ومصر ستستطيع بعد انتهاء أزمة أوكرانيا وروسيا والتي أتوقع أنها ستستمر لـ3 سنوات تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب سياسة قيادتها الحكيمة».

ليس هناك بديل عن الابتكار من أجل نمو الدول ورفعتها

وأوضح أنه ليس هناك بديل عن الابتكار من أجل نمو الدول ورفعتها، حيث إنه ولولاه سنكون في اندثار، لافتًا إلى أن كلية الابتكار والتي قام هو بإنشائها لن يتخرج فيها الطالب بعد تجاوزه الامتحان، ولكن سيتخرج بعدما يقدم اختراعًا مفيدا في التجارة الإلكترونية أو الأمن السيبراني أو غيره كما تم اختراع جوجل من قبل، «كلية الابتكار ليست كالكتاب، والاختراعات الجديدة تتضمَّن تحديث وتطوير ما جرى اختراعه من قبل».

وتابع: «ينقصنا في الأمة العربية ما يسمى برأس المال المغامر، والقطاع الخاص له دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي بالتعاون مع الحكومة، وفخور بإنشاء أول مصنع لصناعة الكمبيوتر في مصر، وهو مشروع قائم ويشتغل في إنتاج التابلت والتليفونات الذكية».