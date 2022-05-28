طلال أبوغزالة: روسيا أصبحت سلة غذاء وطاقة وذهب العالم

قال الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي العالمي، إن الوضع الاقتصادي العالمي السيئ حاليا ما هو إلا مجرد بداية، وهو أمر مخطط منذ سنوات عدة، «كل الدنيا تعرف بما فيها أمريكا وأوروبا أن روسيا قد أحاطت العالم بالغذاء والطاقة والذهب».

أبوغزالة: «أمريكا وبريطانيا محركان رئيسيا في صنع القرار الأوروبي»

وأضاف «أبوغزالة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن روسيا لا يستطيع أحد أن يهزمها بسبب جغرافيتها الصعبة وكذلك الصين، وحاليا فإن الميزانية الروسية تزدهر بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولا يوجد بديل عملي سوى من روسيا، «أمريكا وبريطانيا محركان رئيسيا في صنع القرار الأوروبي».

واستطرد: «كل الأطراف يعلمون جيدا أن استعمال الصواريخ النووية فسيكون مدمرا للجميع وليس لدولة دون أخرى، وأمريكا وروسيا سيجلسان على طاولة المفاوضات بمجرد تفاقم النتائج الاقتصادية للحرب الحالية، ولن يستعمل الرئيس الروسي السلاح النووي لمعرفته بمخاطر هذا على بلده قبل غيرها، والحديث في هذا الشأن مجرد تهديدات لتحقيق أكبر مكاسب».

وأوضح أن قرار الحرب هو قرار خارج عن إرادة كافة الدول، وليست القادة السياسيين في الدول النامية سببا في الأزمات التي قد تواجهها شعوبها جراء الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا، «الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن مشكلة النظام الديمقراطي أنه بيأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، والنظم الديمقراطية القرارات فيها دائما ما تأخذ وقت».

وتابع: «أمريكا استفادت من كورونا وازدهرت بعدما كان اقتصادها متعسرا، وبسبب نمو سوق اللقاحات والأدوية فبات أهم قطاع، وبينمو مع قطاع تكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية وأجهزة التنفس وملابس الممرضين والكمامات».