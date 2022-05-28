في اليوم العالمي لحفظة السلام.. مصر سابع أكبر مُساهم بقوات عسكرية في العالم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، تقرير معلوماتي (انفوجراف)، حول مشاركة مصر في قوات حفظ السلام الأممية، وذلك اتصالاً باحتفال العالم بـ اليوم العالمي لحفظة السلام، والذي تحتفل به الأمم المتحدة صباح غد الأحد.

وقال «معلومات الوزراء»، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الاحتفال بـ«اليوم العالمي لحفظة السلام»، سيتم هذا العام بشعار «الناس.. السلام.. التقدم: قوة الشراكات»، وهو الاحتفال الذي يتم للإشادة بجهود العالم في حفظ السلام في مختلف القارات، وتكريم العاملين في هذا المجال.

الجهود المصرية في عمليات حفظ السلام الأممية

ونقل «مركز المعلومات»، في منشوره، عن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، أبرز معالم الدور المصري في عمليات حفظ السلام الأممية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحفظة السلام، والتي جاءت كالآتي:

1- مصر ثالث أكبر دولة تساهم في العالم بقوات شرطية في عمليات حفظ السلام.

2- مصر ثالث أكبر دولة تساهم في العالم بالخبراء العسكريين في عمليات حفظ السلام.

3- مصر سابع أكبر دولة تساهم بقوات عسكرية في بعثات حفظ السلام بمكوناتها العسكرية، والشرطية، والمدنية.

4- تُساهم مصر بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 6 دول.

5- عدَّد مركز المعلومات الدول المشاركة مصر فيها بعمليات حفظ السلام، وهي كلاً من دولة مالي، ودولة الكونغو الديمقراطية، ودولة إفريقيا الوسطى، والصحراء الغربية، والبعثة الهجين في دارفور، ودولة جنوب السودان.

جهود مصرية لحفظ وبناء السلام بفعالية ضمن تحركات الأمم المتحدة

تأتي الجهود المصرية في حفظ وبناء السلام ضمن الجهود الدولية الرامية إلى العمل على تشجيع الجهود الرامية لتسوية الصراعات، و«إسكات البنادق»، والعمل على بناء قدرات الدول، وتعزيز البناء على ما تحقق من سلام، والحفاظ عليه، وهى إحدى المبادئ الأساسية التي يتم الاحتفال بها في اليوم العالمي لحفظة السلام.