المئات يتوافدون على عزاء ضحايا مذبحة الريف الأوروبي

توافد المئات من أهالي قرية برقاش بمحافظة الجيزة على عزاء ضحايا مذبحة الشيخ زايد، في حالة من الحزن والأسى، على الأسرة الراحلة، بعد أن فقدوا حياتهم أمس الأول غدرا في حادث مروع بمزرعة كائنة في الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، راح ضحيته 5 أفراد.

ورصدت «الوطن» مظاهر الحزن والأسرى على وجوه المعزيين وعائلة أسرة مذبحة الريف الأوروبي الراحلة، وهم «ع. أ»، يبلغ من العمر 54 عاما، وابنتيه «م. ع» 17 عاما، و«ه. ع» وطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام وطفل آخر يبلغ من العمر 8 أعوام، بعد أن بينت المباحث أن المتهم على علاقة غير شرعية مع الابنة الكبرى منذ ما يقرب من شهرين، تسببت في مقتل الـ5 أفراد.

جنازة ضحايا الريف الأوروبي

وخرج الآلاف من من المشيعين، أمس، في منظرمهيب في انتظار خروج جثامين الأسرة، مشهد خرجت فيه قرية بكاملها متأهبين لتوديع أفراد الأسرة التي راحت غدرا، لأداء صلاة الجنازة على أفرادها.

وغاصت سيارة نقل الموتى في أمواج البشر التي خرجت لتشييع جنازة الأسرة، مرددين جميعا: «حسبي الله ونعم الوكيل»، نقما على الفاعل مرتكب تلك الواقعة البشعة، واتشحت القرية بكاملها بالسواد حزنا على الأسرة.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة عندما حاول نجل المجني عليه الأكبر زيارته للاطمئنان عليه وعلى أشقائه بعد أن وجد هواتفهم مغلقة، إذ فوجئ الشاب العشريني بالعثور على جثامين والده وباقي أفراد أسرته في مشهد مروع، وكان اثنان من الضحايا خارج أسوار المزرعة، بينما عُثر على 3 من الضحايا داخل أسوارها بينهم طفلان.

و قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين ضحايا حادث الريف الأوروبي، لبيان أسباب وفاتهم، وموافاة النيابة العامة بتقرير الصفة التشريحية، كما استدعت النيابة العامة مكتشف حادث الريف الأوروبي لسماع أقواله في الحادث، بعد أن قال في محضر الشرطة إنه كان يعمل على «توك توك» في قرية برقاش، وعندما اتصل بوالده مرات كثيرة ولم يتلقَّ إجابة، فأسرع إلى المزرعة التي يتولى والده حراستها، فوجد الأسرة مذبوحة.