ننفرد بنشر أول صورة لحفيد أحد ضحايا «مذبحة الريف الأوروبي»

تنفرد «الوطن» بنشر أول صورة لحفيد أحد ضحايا مذبحة الشيخ زايد، تلك القضية التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد ارتكاب شخص لجريمة قتل 5 آخرين، بمنطقة الريف الأوروبي في الشيخ زايد، والتي عرفت إعلاميا بعد ذلك باسم «مذبحة مزرعة الريف الأوروبي».

أول صورة لحفيد أحد ضحايا «مذبحة الريف الأوروبي»

وتنشر «الوطن» الصور الأولى لحفيد أحد ضحايا مذبحة الشيخ زايد واسمه مروان عادل علي وقُتل وهو في عمر 6 سنوات، بعد نجاح أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى مزارع الريف الأوروبي، بالجيزة.

وكشفت التحريات عن نشوب خلافات اجتماعية بين المجني عليه ويعمل مزارعا، وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة «المتهم»، لارتباط الأخير عاطفياً بإحدى كريمتي المجني عليه، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قتل ابنتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

تصريحات مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وحكى تفاصيل جديدة خلال استجوابه أمام فريق البحث الجنائي، موضحًا: «كنت متجوز الكبيرة على السنة، يعني قريت أنا وهي الفاتحة دون علم والدها عشان لما اتقدمت رفضني، وحصل بينا علاقة، وأختها الصغيرة شافتنا في وضع مخل أثناء المعاشرة».

وأضاف «عاطف» 50 سنة، مرتكب مذبحة الريف الأوروبي في حديثه أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه ترجى الأخت الصغيرة حتى لا تخبر والدها وأسرتها بعلاقته بأختها الكبيرة فوافقت.

وتابع المتهم أنه كان يشتري الأقراص المنومة ويضعها في الشاي للفتاة الصغيرة حتى لا تشاهده وقت العلاقة الحميمية.