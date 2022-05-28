مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: «الضحية مراتي وحطيت منوم لأختها عشان متشوفناش»

حكى مرتكب مذبحة الريف الاوروبي بالشيخ زايد تفاصيل جديدة خلال استجوابه أمام فريق البحث الجنائي، موضحًا: «كنت متجوز الكبيرة على السنة، يعني قريت أنا وهي الفاتحة دون علم والدها عشان لما اتقدمت رفضني، وحصل بينا علاقة، وأختها الصغيرة شافتنا في وضع مخل أثناء المعاشرة».

المتهم بارتكاب جريمة الريف الأوروبي: الأخت الصغيرة السبب

وأضاف «عاطف» 50 سنة، مرتكب مذبحة الريف الأوروبي في حديثه أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه ترجى الأخت الصغيرة حتى لا تخبر والدها وأسرتها بعلاقته بأختها الكبيرة فوافقت.

وتابع المتهم أنه كان يشتري الأقراص المنومة ويضعها في الشاي للفتاة الصغيرة حتى لا تشاهده وقت العلاقة الحميمية.

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وشرح مرتكب جريمة الريف الأوروبي تفاصيل الواقعة، قائلًا: «آخر مرة دخلت علينا البنت الصغيرة ولما شافتنا طلبت منها ما تحكيش لأبوها، أول ما أبوها جه حكت له، هجمت عليا بالسكينة والبنت الصغيرة قعدت تضرب فيا، وعملت له كدمات كتير، ومسكت السكين من أبوها وضربته، وخدتها منه وقتلته وضربت الباقي كلهم، حتى حبيبتي، عشان قتلت أبوها، وخفت لتفضحني وهربت على سوهاج».

وكشف المتهم أنه وقت تنفيذ الجريمة كان تحت تأثير المخدرات، وأنها المرة الوحيدة التي تعاطي فيها، وهرب بعدها إلى سوهاج.