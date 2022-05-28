وزير الاتصالات: استثمار 2 مليار دولار في تدعيم البنية المعلوماتية خلال السنوات الماضية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التوسع في تطوير شبكة كابلات الألياف الضوئية، إذ ذكر أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات نموًا في مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا الأمر ساهم في استقرار الخدمة، مشيرا إلى أن التوسع في تطوير شبكة الكابلات أسفر عن عدم شكوى الطلاب الذين يتم إجراء الامتحانات الإلكترونية لهم.

التوسع في إنشاء الكبائن وشبكة الألياف الضوئية

وأضاف «طلعت»، في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة في التوسع في إنشاء الكبائن وشبكة الألياف الضوئية من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم استثمار ما يقرب من 2 مليار دولار في تدعيم البنية التحتية المعلوماتية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي الإجمالي ارتفعت من 3.5% إلى 5% وهذا يُعد أمرا إيجابيا للغاية، ويتم العمل على زيادة تلك النسبة.

مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تُعد منحة مجانية مقدمة من الوزارة للطلاب المتفوقين المقيدين في الصف الأول الإعدادي بجميع المدارس المصرية في العام الدراسي، ولمدد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين، على أن يستوفى الطلاب الراغبون في الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.