وزير الاتصالات من محافظة الفيوم: نسعى لبناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، إذ يقوم بزيارة لمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة على أرض المحافظة، بالإضافة إلى بحث تعزيز سبل التعاون بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

استعراض جهود وزارة الإتصالات

خلال اللقاء، جرى مناقشة واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي، وكذا مناقشة برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بمحافظة الفيوم والمديريات التابعة، ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، على أرض المحافظة، مثمنًا جهود وزارة الاتصالات في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي.

أهمية منظومة التحول الرقمي

وأكد المحافظ، على أهمية منظومة التحول الرقمي بما يضمن تطوير الجهاز الإداري للدولة، للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة والآداء الحكومي للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن يتوافق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.

مجتمع رقمي تفاعلي آمن

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنّ الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقميًا في كافة المجالات، موضحًا أنّ الدولة المصرية الرقمية، في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق علي أرض الواقع في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، مشيرًا إلى أن بناء مصر الرقمية مسؤولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة، وليست مسؤولية وزارة الاتصالات وحدها.

التحول الرقمي ليس نوعاً من الترف

وأضاف الوزير، أنّ التحول الرقمي ليس نوعاً من الترف، إنما وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكدًا أنّ التحول الرقمي رحلة مستمرة تتطلب العمل لاستدامتها.

الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة

ويستهل وزير الاتصالات زيارته للمحافظة، بتدشين «الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف»، بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، ثم افتتاح مكتب بريد الجون المطور، ثم تفقد مركز تدريب ساوند للكمبيوتر بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، يعقبه تفقد «مركز إبداع مصر الرقمية» بجامعة الفيوم.

افتتاح مكتب بريد قلهانة

كما تشمل الزيارة، افتتاح أعمال تطوير مكتب بريد قرية قلهانة بمركز إطسا، وتفقد مشروعات الشركة المصرية للاتصالات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يعقبها المشاركة في فعاليات الندوة الثقافية الرقمية التي تُعقد بدار مناسبات القرية، وتختتم زيارة الوزير، بافتتاح أعمال تطوير مكتب بريد طامية الرئيسي.