وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد «الجون» بعد تطويره بالفيوم

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل قليل، مكتب بريد «الجون»، بعد تطويره وتجهيزه بالأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتحويله إلى مكتب بريد متكامل، لخدمة أهالي المحافظة، بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات ومحافظة الفيوم.

الوزير والمحافظ يتفقدان مكتب البريد عقب افتتاحه

وعقب الافتتاح، تفقد وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم، مكتب بريد «الجون»، المقام على مساحة 150 متراً مربعاً، ويخدم نحو 65 ألف نسمة، حيث تابعا سير العمل بالمكتب، الذي يقدم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة، واستمعا إلى آراء المواطنين المتواجدين بشأن الخدمات التي يقدمها مكتب البريد، والتي تشمل خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، والخدمات المالية والبريدية، كدفتر توفير البريد والحسابات الجارية الذهبية والفضية، وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة، واستخراج براءات الذمة لنيابات المرور، وخدمات الشهر العقاري.

تطوير مختلف القطاعات البريدية

وأشار وزير الاتصالات إلى أنّ التجهيزات التي تمت بمكتب بريد «الجون» تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية للبريد، لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أنّ مراكز الخدمات البريدية المتكاملة هي واجهة المواطن، للحصول على كافة الخدمات الحكومية في سهولة ويسر، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

«الأنصاري» يثمن جهود وزارة الإتصالات

ومن جانبه، ثمّن محافظ الفيوم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بالمكاتب البريدية وتطويرها، ودعمها بالتجهيزات والأدوات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب، مما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنّ خدمة البريد من الخدمات الجماهيرية الحيوية، مشيراً إلى أنّ التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت في تقديم خدمات متنوعة، فضلاً عن تحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي.

الوزير والمحافظ يتفقدان مركز تدريب «ساوند»

وعقب ذلك، تفقد وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم مركز تدريب «ساوند» للغات والكمبيوتر، في منطقة «باغوص» بمدينة الفيوم، ويضم المركز قاعتين لتدريب اللغات الإنجليزية والفرنسية، وعدد 3 قاعات لتدريب برامج الكمبيوتر، وتشمل البرمجة والجرافيك وأنظمة التشغيل والسوفت وير، ويقوم على العمل بالمركز 12 مدرباً، بخلاف السكرتارية والإداريين والخدمات المعاونة.

تكثيف التدريبات على التحول الرقمي

ويستهدف المركز تدريب أكثر من 500 شاب وفتاة سنوياً، يمثلون أبناء الفيوم بمختلف فئاتهم العمرية، خاصةً طلاب المرحلة الإعدادية، حيث وجه الوزير الاتصالات القائمين على العمل بالمركز، بضرورة تكثيف التدريبات على عمليات التحول الرقمي.