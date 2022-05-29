محافظ البحيرة: مسار العائلة المقدسة بالمحافظة يمتد 35 كيلو مترا

قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة بها 4 أديره ستشارك في مسار العائلة المقدسة بمسافة 35 كيلو متر، من أصل 3500 كيلو متر هم الطول الفعلي لمسار العائلة في ربوع مصر، لافتا إلى أن نصيب المحافظة بلغ عشُر المسافات الموجودة لمسار العائلة المقدسة.

آمنة: «الدولة دعمتنا الدولة بشكل كامل»

وأضاف «أمنة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن المحافظة قامت بشق طرق وسط جبال المحافظة لإنجاح مسار العائلة المقدسة وربط الأديرة ببعضها البعض، كما ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة سرعة الإنتهاء من إنشاء المشروع، «الدولة دعمتنا الدولة بشكل كامل».

وأوضح أن المحافظة قامت بإحداث بنية تحتيه قوية تمهيدا لإطلاق مسار العائلة المقدسة، وتم زراعة 7 الآف شجرة والكثير من النخيل في طريق مسار العائلة المقدسة، «مسار العائلة المقدسة كلف محافظة البحيرة 80 مليون جنيه..بخلاف الخيمة البانورامية والتي تكلفت 80 مليون جنيه».

خبير سياحي: مسار العائلة المقدسة به أماكن تم الاهتمام بها وأخرى تنتظر

من جانبه، قال مجدي صادق، الخبير السياحي، إن مسار العائلة المقدسة بها أماكن تم الاهتمام بها وأخرى تم التصريح بها كالمطرية ووادي النطرون ومصر القديمة، لافتا إلى أن بعض النقاط في محافظة كفر الشيخ سيتم التصريح بها تباعا لتدخل ضمن مسار العائلة المقدسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج أن مسار العائلة المقدسة هو مسار حج قائما بذاته، وهو ما أعلنه من قبل بابا الفاتيكان حين قال: «على الحجاج الكاثوليك أن يسلكوا مسار الحج في مسار العائلة المقدسة لمصر حتى تعد حجتهم حجة كاملة».

واستطرد: «التسويق لمسار العائلة المقدسة يتم حاليا من ويري السياحة والبيئة، وفيه في وادي النطرون معجزة نبع الحمرا وهي بحيرة مالحة تماما سعت السيدة مريم أن تسقي السيد المسيح منها وتحولت إلى مياه عذبه، ومعجزة نبع الحمرا مستمرة منذ أكثر من ألفي عام.. ياريت ترجع تاني كنفورة وسط بحيرة مالحة والمسيح وهو صغير قال أن وادي النطرون سيمتلئ بالنساك والعباد في تلك المنطقة.. وهو ما نأمله».