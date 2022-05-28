وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ البحيرة يستعرضون تطوير مسار العائلة المقدسة

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلي مقر قصر ثقافة وادي النطرون في مستهل زيارة للمحافظة لافتتاح نقاط مسار العائلة المقدسة .

وكان في استقبالهما كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

فيلم تسجيلي عن مسار العائلة المقدسة

و شاهد كل من اللواء محمود شعراوي و الدكتور خالد العناني ومحافظ البحيرة الي فيلم تسجيلي حول رحلة العائلة المقدسة بالبحيرة ، أعقبه عرض ( برزينتيشن ) قدمه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة يتضمن نبذة تاريخية عن المسار والموقف التنفيذي لتطوير نقاط المسار وما تم من أعمال خلال الفترة الماضية .

تكريم قيادات التنمية المحلية والسياحة

وشهد اللقاء قيام اللواء محمود شعراوي و الدكتور خالد العناني ومحافظ البحيرة بتكريم عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار و التنمية المحلية والمحافظة الذين تابعوا وأشرفوا علي عمليات التطوير للمسار بالمحافظة ، ومن وزارة السياحة و الآثار كل من الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة و الآثار لشئون السياحة، د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، م. عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار القبطية والإسلامية بالمجلس الاعلي للآثار ومن وزارة التنمية المحلية كل من اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي .

ومن محافظة البحيرة كل من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام ومدحت يوسف مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس سيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لوادي النطرون .

معرض التراث القبطي

وفي السياق ذاته تفقد وزيرا التنمية المحلية و السياحة و الاثار و محافظ البحيرة معرض التراث القبطى والمنتجات التراثية بالمحافظة بقصر ثقافة وادى النطرون والذي يضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوى برشيد بالإضافة الى جناح خاص بمنتجات اديرة وادى النطرون.

وخلال الجولة أشادا اللواء محمود شعراوي و الدكتور خالد العناني بمستوي المنتجات الموجودة في المعرض والتي تضم ما تتميز به المحافظة من حرف تراثية .

دعم الحرف التراثية

وأكد وزير التنمية المحلية دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة ، مشيراً إلي جهود الوزارة الحالية في منصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات عبر الإنترنت ، وسعي الوزارة المستمرة لتوفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع علي أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات .

و أكد الدكتور خالد العناني حرص وزارة السياحة و الاثار على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتى تهدف إلي تحسين نوع وجوده الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف لتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة.