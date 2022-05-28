وزيرا التنمية المحلية والآثار في البحيرة لافتتاح مسار العائلة المقدسة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قبل قليل، بقصر ثقاقة وادى النطرون، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك فى مستهل زيارتهما لمحافظة البحيرة للافتتاح التجريبي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يأتي فى إطار دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

تنسيق بين الوزارتين لتنفيذ المشروع

وأضاف «آمنة»، أن مسار العائلة المقدسة شهد تنسيقا وتعاونا كبيرا ومتكاملا بين وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار ومحافظة البحيرة، للخروج بالمسار بشكل يليق بمحافظة البحيرة.

وأضاف محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت استعدادا بما يتناسب مع حدث جلل وفريد بإحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يحمل الخير لمصر بصفة عامة، ولمحافظة البحيرة ومدينة وادي النطرون بصفة خاصة، مضيفا أنه سيكون مصدر لفتح آفاق واعدة استثمارية واقتصادية وتنشيط لحركة السياحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقدم «آمنة» درع المحافظة للواء محمود شعراوي، والدكتور خالد العناني، تقديراً لجهودهما والتعاون والدعم الكبير الذي تشهده محافظة البحيرة، من خلال تقديم كل الإمكانات لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، وتطوير وإثراء القطاع السياحي وما يشكله ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد والاستثمار بالبحيرة.

تراث ديني عالمي

يذكر أن مسار دخول العائلة المقدسة إلى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى جميع شعوب العالم، كما أنه يعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم.