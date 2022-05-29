مستريح جديد بسوهاج.. استولى على 4 ملايين جنيه من 9 مواطنين بالمنشاة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج، من ضبط صاحب شركة عقارات، يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة، وذلك لقيامه بالاستيلاء من 9 أشخاص على مبالغ مالية بقصد توظيفها في الاستثمار العقاري بلغت جملتها 4.400.000 جنيه «4.4 ملايين جنيه» مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

إخطار مدير الأمن بالواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز المنشاة محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «هاني م د م» 48 سنة، مدرس، ويقيم بندر جرجا و8 آخرين، ويقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من «خالد خ ا ع ا»، 49 سنة، صاحب شركة للمقاولات، ويقيم دائرة مركز المنشاة، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «4.400.000» أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيها لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة

وعقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي وقت سابق تمكنت مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الصعيد فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز أخميم، إثر قيامه بالإستيلاء من 6 أشخاص على مبالغ مالية بقصد توظيفها في الاستثمار العقارى بلغت 2 مليون جنيه، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.