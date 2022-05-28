صوامع سوهاج تستقبل 66 ألف طن قمح وإعادة فتح شون دار السلام وجهينة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، مساء اليوم السبت، أن الصوامع والشون المجهزة لاستقبال محصول القمح هذا العام، والبالغ عددها 17 موقعاً تخزينياً، تسلمت منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم، أكثر من 66 ألف طن، بمختلف مراكز المحافظة.

إجمالي ما تم توريده بمراكز سوهاج

وتضمن بيان لمديرية التموين بسوهاج أنه تم توريد 14 ألف و718 طن إلى صومعة دار السلام، بينما تم توريد 10 آلاف و858 طن إلى صومعة مركز البلينا، وتوريد 6 آلاف و17 طن بنقطة تجميع محصول القمح بدائرة مركز طهطا.

كما تم توريد ألف و575 طن بشونة مركز طما القديمة، و843 طن بمطحن مركز طما، وألف و28 طن بشونة مركز طما الجديدة، بينما تم توريد 23 ألف و173 طن بصومعة وشونة غرب مركز طهطا، وألف و985 طن بمركز تجميع طهطا، و365 طن بشونة مركز جرجا، و30 طن بشونة مركز البلينا، و377 طن بشونة مركز اخميم، و439 طن بشونة مركز ساقلتة، وألفين و27 طن بشونة مركز تجميع دار السلام، وألف و325 طن بشونة مركز جهينة، وألف و568 طن بشونة هنجر سوهاج.

توريد 66 ألف و300 طن قمح لشون وصوامع سوهاج

وقال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلي بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«للوطن» اليوم السبت، إنه تم حتى الآن توريد 66 ألف و300 طن قمح لصوامع وشون المحافظة بمراكزها المختلفة.

إعادة فتح شونة دار السلام وجهينة الأسبوع المقبل

وعن غلق شونة دار السلام، أكد وكيل تموين سوهاج أنه سيتم السحب من شونة دار السلام وشونة مركز جهينة للمطاحن الأسبوع المقبل، ثم يتم إعادة فتحهما للتوريد مرة أخرى، مشيراً إلى أنه يجري حالياً السحب من شونة مركز ساقلتة، وشونة مركز طما الجديدة.

وأضاف أن أول شونة تم ملئها بمحصول القمح هي شونه مركز طما القديمة، والتى تم سحبها الأسبوع الماضي للمطاحن، وتم فتحها مرة أخرى لاستقبال محصول القمح من الموردين.