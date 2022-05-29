الولايات المتحدة تقدم شكرها لمصر على تسهيل رحلات بين القاهرة وصنعاء

أجرى وير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري، مقدما شكره لـ القاهرة،على تسهيل رحلات بين صنعاء والقاهرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«جوتيريش»: خالص شكري لـ الرئيس السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة

وفي 24 مايو الجاري، أعلنت وزارة الخارجية، الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء، فيما عبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ذلك الوقت في اتصال هاتفي بـ شكري عن خالص شكره لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، عن أمله في أن تسهم الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«جروندبرج» يدعو الحكومة والحوثيين إلى اختتام مداولاتهم الداخلية.. ويقدم صيغة نصت على فتح 6 طرق لـ تعز

وفي وقت سابق، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، إن جولة أولية من النقاشات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية «عمّان»، لفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، انتهت وذلك بموجب اتفاق الهدنة في أول أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى أن جروندبرج، قدم صيغة نصت على فتح 6 طرق لـ تعز تدريجيا خلال شهر، كما تضمنت الصيغة آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.

وأوضح المبعوث الأممي، أنه لأمر واعد مبادرة الطرفين باللقاء وجهاً لوجه لمناقشة مسألة فتح الطرق للمرة الأولى منذ سنوات، داعيا الطرفين إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني.