عاجل.. المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب الالتزام بتطبيق الهدنة لحل الأزمة

ألقى المبعوث الأممي إلى اليمن كلمة في مجلس الأمن الدولي بشأن الأضاع، قال فيها إنّه يجب استخدام الهدنة؛ لتحقيق تقدم على صعيد حل الأزمة في اليمن.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن، أنّ دخول عدد من السفن إلى مواني الحديدة سيكون لها أثر إيجابي لليمنيين، مؤكدًا ضرورة معالجة خروقات الهدنة في اليمن.

وتابع: «يجب الالتزام والاستمرار بتطبيق الهدنة في اليمن»، وذلك وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

توصيات تطور تنفيذ الهدنة بجميع عناصرها

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أنّه ناقش مع الحوثيين، تطور تنفيذ الهدنة بجميع عناصرها وسبل البناء عليها كخطوة نحو حل سياسي شامل للنزاع.

وأشار جروندبرج، في مؤتمر صحفي عقده في مطار صنعاء قبل مغادرته، اليوم، أغادر بعد زيارة استمرت 3 أيام قابلت فيها قيادات سياسية في صنعاء.