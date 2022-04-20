الكويت تؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: خطوة تاريخية ومهمة

أكدت وزارة الخارجية الكويتية ترحيب دولة الكويت بأداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يوم، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى بدء مرحلة مهمة في تاريخ اليمن.

الكويت: ندعم المجلس الرئاسي في اليمن لإنجاز مهامه

وقدمت الخارجية الكويتية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، خالص التهاني إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد في اليمن، بانطلاق هذه الخطوة التي وصفتها بالتاريخية والمهمة، مؤكدة دعم دولة الكويت للمجلس الرئاسي في إنجاز مهامه بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعربت الكويت عن تمنياتها لمجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية في صيانة أمن واستقرار وسيادة اليمن وتحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق.

وكان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، قد اتخذ قرارا في وقت سابق من هذا الشهر، بنقل صلاحياته بشكل دائم إلى مجلس رئاسي بقيادة رشاد محمد العليمي.

هادي ينقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

وشارك المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس لاحقا في المشاورات اليمنية–اليمنية التي انعقدت في الرياض، وصدر عنها بيان ختامي يدعو للدخول في مفاوضات مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن نجاح المشاورات اليمنية-اليمنية التي استضافتها الرياض بمثابة نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل.

مشاورات الرياض أكدت تعزيز مؤسسات الدولة في اليمن

وأكد البيان الختامي للمشاورات اليمنية - اليمنية، الذي ألقاه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أن المشاورات اليمنية-اليمنية توصلت لتعزيز مؤسسات الدولة من أجل تمكينها من تأدية واجباتها، فضلا عن وحدة الصف.

ورحب البيان الختامي كذلك بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل صلاحياته إليه، مؤكداً دعمه لهذا المجلس الجديد.