شيرين عبدالوهاب تعلن نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.. «سنجل وحفلات وعمل درامي»

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية ask على ستوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، عودتها للنشاط الفني بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شيرين عبدالوهاب، طرحها أغنيات سنجل خلال الفترة المقبلة، وتستعد لإقامة حفل غنائي في مصر خلال أغسطس المقبل، فضلا عن إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج.

وأضافت شيرين عبدالوهاب، أنها تستعد لمشروع درامي خلال الفترة المقبلة.

آخر ظهور لشيرين عبدالوهاب

وكان آخر ظهور لشيرين عبدالوهاب في عيد الفطر الماضي، خلال حفل غنائي ضخم في أبو ظبي.

وروجت شيرين عبدالوهاب للحفل قبل أيام من إحيائه: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».

شيرين عبدالوهاب تتألق في رمضان 2022

كما تألقت شيرين عبدالوهاب خلال رمضان 2022 في إعلان لأحد البنوك يحمل عنوان «معافر»، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي وتوزيع نابلسي.

وحققت أغنية «يا معافر» نجاحا كبيرا حيث حققت في 24 ساعة، 10 ملايين مشاهدة على «فيس بوك» و5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما تصدرت التريند وكانت الأكثر بحثا على جوجل.

وتقول كلمات الأغنية: «دايما في الصورة أسطورة.. وخطير مش أي خطورة وشديد.. وعنيك باصة على بعيد.. ربك مبيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر.. كمل للآخر».