محامي حسام حبيب يكشف تفاصيل وآخر تطورات مشكلة موكله مع شيرين عبدالوهاب

كشف المستشار جميل سعيد، المحامي بالنقض ومحامي الفنان حسام حبيب، تفاصيل ما دار في النيابة العامة من مواجهة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وموكله حسام حبيب، إذ ذكر أن ما حدث اليوم ليس جديدًا، حيث شهد الأمس إخلاء سبيل حسام حبيب، ثم استدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب من أجل سماع أقوالها وأمرت النيابة باستدعاء بعض الشهود الذين ذكرهم موكله، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون».

موكله سدد الكفالة المالية

وأضاف «سعيد»، أن موكله سدد الكفالة المالية وأعيد للقسم مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم أخلى سبيلة، مؤكدًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أبلغت الشرطة أن هناك تعرضًا لفظيًا فقط من الفنان حسام حبيب، وأنه زارها في مسكنها لإتمام أعمال مشتركة فنية، وأثناء وجوده نشبت بينهما مناقشة أسرية، تطورت لمشادة، وصدرت ألفاظ سباب، تحت بند التهديد، فحضرت الشرطة وقبضت على حسام حبيب وعرض على النيابة، ولم تقل في محضرها أنه هددها بسلاح أو آلة.

عندما حضرت الشرطة ذكرت لهم أن حسام حبيب يحمل سلاحا ناريًا

وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه عندما حضرت الشرطة ذكرت لهم بأن حسام حبيب يحمل سلاحا ناريًا، فيما ذكر موكله أن السلاح الخاص به مرخصًا، وأن شيرين عبدالوهاب زوجته وأنه ردها لعصمته ومقيم معها إقامة كاملة في الفيلا، وعندما اندلعت المشادة طلب منها مفتاح الخزينة ليأخذ سلاحه من الخزنة، وقدم للنيابة ما يفيد بأنه سدد رسوم الترخيص لكن وقف عند مرحلة سداد الرسوم الخاصة بتجديد الرخصة.