4 شهود على عودة حسام حبيب لـ شيرين عبدالوهاب.. أبرزهم شقيقة زينة

كشف المحامي جميل سعيد عن مشاركة 4 أفراد كشهود على عودة شيرين عبدالوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب في شهر يناير الماضي بعد انفصالهما لمدة أسبوعين مع نهاية العام الماضي؛ إثر مشاجرة عنيفة بينهما.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الشهود الأربعة:

سارة الطباخ

هي مديرة أعمال شيرين عبدالوهاب الحالية، وصاحبة شركة أيرث برودكشن التي كانت تدير عدة أعمال لعدد من النجوم أبزرهم محمد الشرنوبي وساموزين وتامر عاشور، وكانت صاحبة الفضل الأول في بروز اسم محمد الشرنوبي ونجوميته، وكانت خطيبته في فترة من الفترات.

سعيد إمام

هو المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مصر، وهو المسئول الأول لأكبر شركات الإنتاج العربي بمصر، وصاحب الدور الرئيسي في التعاقد مع نجوم مصر للشركة الخليجية.

منصور أحمدي

هو السائق الخاص لشيرين عبدالوهاب منذ فترة طويلة، وتعتمد عليه بشكل كبير في حياتها حيث أنه لا يقف عند لعب دور القيادة فقط بل يشارك في إدارة أعمالها.

ياسمين رضا

هي استايلست شهيرة لعدد من نجوم من بينهم شيرين عبدالوهاب، إضافة إلى أنها شقيقة الفنانة زينة.

عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت انفصالها عن زوجها حسام حبيب نهاية العام الماضي، ونفت أنباء العودة له مطلقا، ولكن حسام حبيب في تحقيقات النيابة أكد أنه عاد لزوجته مرة أخرى بعد الانفصال بأسبوعين فقط، ويعيشان سويا في منزلها حيث أنه المكان الخاص بالاستوديو الذي يسجل فيه أغنياته.