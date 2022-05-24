مجدي الهواري يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «لازم حد يتدخل»

لا تزال الفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجدد أزمتها مع الفنان حسام حبيب، وكشف مفاجآت جديدة، بأنهما عادا بعد أسبوعين فقط من الانفصال.

لذلك حرص المخرج مجدى الهواري، على التعليق على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، إذ كتبت تويتة عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، طالب فيها بأن يتدخل أحد لحل هذه الأزمة.

مجدي الهواري يطلب التدخل لحل أزمة شيرين عبد الوهاب

قال المخرج مجدى الهواري نصا: «لازم حد طيب يتدخل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لازم يحافظوا على اللى كان حتى لو كان»، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، كانت تجددت صباح أمس، عندما تقدمت الأولى ببلاغ ضد الثاني بتهمة التعدى عليها هي وبناتها في منزلها، وبالفعل تم إلقاء القبض عليه.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعدها حققت الشرطة مع الفنان حسام حبيب، لكنه كشف على أنه بالفعل كان متواجدا عند الفنانة شيرين عبد الوهاب فى منزل الزوجية، لأنه عاد إليها وردها لعصمته، بعد انفصالهما بأسبوعين فقط، ودار بينهما حديثا اشتد فيه الكلام، ولم يحدث أكثر من ذلك.

وبالفعل كشف لنا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المحامي جميل سعيد دفاع الفنان حسام حبيب، ما حدث فى التحقيقات، وأكد أن حسام أكد على أنه عاد للفنانة شيرين عبد الوهاب شفهيا، فى وجود أربعة شهود، بينهم سارة الطباخ مديرة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، والسائق الخاص بها، وكذلك شخص من داخل شركة روتانا.