أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب لجمهورها.. «الحب ثروتي الحقيقية»

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على أسئلة جمهورها عبر خاصية ask على ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكانت أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب كالتالي:

- مش ممكن أتجوز تاني في الوقت الحالي.

- مش بطلع أتكلم عن مشاكلي وفجأة بلاقيها اتنشرت.

- الراجل هو اللي تحسيه وهو في حضنك ابنك، ووأنتي خايفة أبوكي وضهرك وسندك في الدنيا.

- أساس الجواز والطلاق الإشهار ولو كنت رجعت لحسام كنت هقول.

- الثروة بالنسبة ليا هي الحب إنما الفلوس بتروح وتيجي.

- أنا مواليد 1980 بس وقفت عند سن 35.

- عايشة على جزيرة أنا وبناتي وأمي وبس.

أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ويعتبر هذا الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتها مع طليقها حسام حبيب، الذي تم القبض عليه منذ أيام بعد بلاغ من شيرين اتهمته فيه بتهديدها وبناتها؛ ليؤكد خلال التحقيق أنه عاد لشيرين بعد أيام قليلة من انفصالهما أمام 4 شهود.

شيرين تطالب بعدم نشر أخبار عن خلافاتها مع حسام حبيب

وأصدرت شيرين، بيانا أكدت خلاله أن حياتها الشخصية خط أحمر، وكان نص البيان كالتالي: «تهيب الفنانة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تناول أنباء عن خلافات شخصية بينها وبين حسام حبيب».