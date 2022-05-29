الأعلى للإعلام يفتح ملف الإعلانات الطبية ويحذر من الألعاب الإليكترونية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح ملف الإعلانات الطبية في ضوء ما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017، التي تنص على أنَّه يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، التي تُشكّل برئاسة وزير الصحة.

الإعلانات الطبية

وبالإضافة إلى ملف الإعلانات الطبية قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب بيان، إن المجلس تناول، ملف إعلانات التبرعات لاسيما خلال شهر رمضان الماضي والتي وصفها بـ«إعلانات التسول»، موضحا أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، في عام 2017، لم تصدر حتى الآن.

وقرر المجلس في وقت سابق حظر الإعلان عن المنتجات الطبية أو أي منتج صحي دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، لاسيما تلك التي تروّج لأدوية مجهولة المصدر مثل أدوية المفاصل التي تدّعي علاجا لآلام المفاصل وغيرها من الأدوية المنشطة «المنشطات» والأعشاب التي لم يصرح بها من الجهات المختصة.

مدونة سلوك الطفل

وكشف «جبر» أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على الحد من مخاطر الألعاب الإليكترونية والتوعية بضرورة استغلال الوقت الذي يتم تضييعه خلال ممارسة تلك الألعاب سواء لدى الأطفال أو المراهقين أو الشباب، فضلا عن تشجيع ممارسي تلك الألعاب على اللجوء لبدائل لهذه التكنولوجيا، منوها إلى مدونة سلوك الطفل التي أعدها المجلس بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف خاصة بالتعامل مع الطفل باعتباره متلقي للإعلام.