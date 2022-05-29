عاجل.. «الطرق الصوفية» يغير موعد احتفال مولد أبو الحسن الشاذلي: مات في طريقه للحج

أصدر الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قرارا ببدء الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى فى يوم الجمعة الأخيرة من شهر شوال من كل عام، بدلاً من شهر ذي الحجة، موضحاً أن الموعد الجديد هو تاريخ وفاته رضى الله عنه والذى أجمع عليه المؤرخون والعلماء والباحثون، بحسب القرار، وتضمن القرار أيضاً إخطار جميع الجهات المعنية للعمل بما فيه إعتبارا من تاريخه.

سيدى أبى الحسن الشاذلى

وأوضح المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، أنه اجتمع جمع كبير من مشايخ الطرق الشاذلية ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى وبعد أن تدارس الحاضرون سيرة سيدى أبى الحسن الشاذلى وبعد مراجعة المراجع العلمية واراء أهل العلم تبين أن الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلى وهو فى طريقه إلى أداء فريضة الحج ثقل عليه المرض فى وادى حميثرة من صحراء عيزاب حيث لقى ربه فى نهاية شهر شوال من عام 656ه‍ .

قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلى

ويحرص الآلاف من المريدين والمحبين التابعين للطرق الصوفية على الإحتفال بمولد القطب الصوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلى خلال الليلة الختامية بوادى حميثرة غرب مدينة مرسى علم.

يشار إلى أن قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلى تبعد قرابة 150 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم، حيث تسمى المنطقة التى تقع فيها القرية بوادى حميثرة، يتسم تلك الوادى بارتفاعات جبلية ربما أشهرها جبل حميثرة الذى يصعده المريدين والمحبين القادمين لزيارة ضريح قطب الصوفية أبو الحسن الشاذلى.

ويأتي الاحتفال بمولد سيدي أبي الحسن الشاذلي هذا العام بعد غياب دام عامين، بسبب جائحة كورونا، حيث كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت إلغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفى، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها وزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحد من التجمعات.