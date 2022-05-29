الزراعة تحذر من تأخير زراعة الأرز عن موعده المحدد في مايو

تشهد زراعة محصول الأرز للموسم الحالي 2022، بداية تذبذبات في درجات الحرارة ما بين المرتفعه والمنخفضة واختلاف درجات الحرارة بين الأيام وزيادة فرق الحرارة بين الليل والنهار بقيم كبيرة، وأعلنت وزارتي الزراعة والري عن البدء في زراعة ما يقرب من مليون و72 الف فدان خلال الموسم الحالي، من جانبه أكد قطاع الأرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة اتباع عدد من الأرشادات الهامة لتحقيق أعلى عائد من المحصول.

الإرشاد: يجب اختيار الصنف الجيد وفير المحصول

أوضح الأرشاد الزراعي في تقريره على ضرورة اتباع العوامل التي تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز وأهما عدم تأخير زراعة الأرز عن الموعد المحدد من قبل قسم بحوث الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية والمحدد بشهر مايو، كذلك يجب اختيار الصنف الجيد وفير المحصول المعلن من قبل الادارة المركزية لانتاج التقاوي، مع العناية بالتسميد المتوازن طبقاً للمقررات التى تم ذكرها وفى الموعد المناسب، كذلك الأهتمام برش العناصر الصغرى خصوصاً عنصر الزنك لظهور علامات نقصه على النباتات لسهولة فقده فى ماء الصرف.

نصائح بعدم تعطيش الأرز وقت طرد السنابل

وأكدت الوزارة على ضرورة الاهتمام بمقاومة الآفات والريم إن وجد، والاهتمام بعمليات الرى وعدم تعطيش الارز خصوصاً وقت طرد السنابل حتى لا تتكون حبوب فارغة بالسنابل، مع مراعاة الكثافة النباتية أثناء الشتل حتى لا ينعكس أثره على المحصول.

وقال الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بوزارة الزراعة، للوطن إن العام الحالي شهد توزيع تقاوي الصنف الجديد المبشر سوبر 300 والذي يتميز بوفرة إنتاجية الفدان بجانب جودته وقلة استهلاكه للمياه، حيث يوفر الصنف ثلث المياه التي تستهلكها أصناف الأرز التقليدية، نظرا لأنه يستهلك ما يقرب من ألفي متر مكعب للفدان، حيث يستهلك الفدان 4 آلاف فقط، مقابل 6 للتقليدية، كما انه يتحمل العطش لمدة تصل إلى 8 أيام بينما لا تستطيع الأصناف العادية الاستمرار في الحياة دون ماء.