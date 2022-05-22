عميد زراعة عين شمس: «ساعات بنستخسر نصدر الأرز المصري من حلاوته»

قال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس، إن الشعب المصري كان يعيش على الوادي الضيق، لكن حاليا خرجنا من خلال توسيع الزراعة والخروج إلى أراضي جديدة، مبينا أن الدولة كانت تعتمد على مساحة صغيرة من الأراضي الزراعية، وهذا ما تم عكسه خلال رؤية القيادة السياسية مؤخرا، من خلال الاعتماد على النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي، والتوسع الأفقي بالتوازي مع التوسع الرأسي.

جودة الأرز المصري

أضاف «جلال»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الحفاظ على الأمن الغذائي، حفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر تستخدم نظم زراعية حديثة تواكب العالم، لافتا إلى أن مصر تتعامل مع محدودية الأراضي ومحدودية المياه، موضحا أن مصر الأعلى إنتاجية في القمح، والأعلى استهلاكا والأعلى استيراد على مستوى العالم، متابعا: «مصر بتعمل نوع من أفضل أنواع الأرز في العالم، وثمنه أغلى من الأرز الإندونيسي والهندي، اللي أعلى منه بس الأرز في كاليفورنيا وساعات في مصر بنستخسر نصدر الأرز».

رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي

فيما لفت شاكر عبد العاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر باستثمار مليون فدان ضمن مشروع مستقبل مصر، وهذا سيزيد من محاصيل مصر الزراعية الرئيسية مثل القمح والذرة، لافتا إلى أن مصر ستقلل وضع الأكاسيد في المنتجات الزراعية، من أجل الحفاظ على صحة الأفراد.