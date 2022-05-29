في 3 خطوات.. حيلة جديدة بـ«واتس آب» لحذف اسم المستخدم وزيادة الخصوصية

عند إنشاء حساب على تطبيق واتس آب يتطلب التسجيل كتابة الاسم المستخدم من قبل المالك، خاصة أنَّه لا يمكن ترك مكانه دون كتابة، وهو مال لا يرغب فيه البعض، إذ لا يمكن إخفاء المعلومات من جميع جهات الاتصال.

وقال موقع «sproutwired» إنَّه رغم ذلك ولكن هناك حيلة تمّ اكتشافها تمكّن المستخدم من حذف اسمه من الملف التعريفي له على التطبيق، ويكون الاسم غير مرئي في برنامج المراسلة، الخيار متاح لكل من «Android» و«iOS».

كيفية تجعل اسمك غير مرئي على WhatsApp

1- نسخ رمز علامة الاستفهام (؟) دون علامات الاقتباس.

2- بمجرد الانتهاء من ذلك افتح WhatsApp على هاتفك الخلوي، ادخل إلى الإعدادات لعرض ملف التعريف الخاص بك.

3- اضغط على اسمك واحذف كل شيء ثم اضغط على حقل الاسم واختر «لصق»، وانقر على «موافق» لتأكّيد الإجراء ولاحظ أن اسمك غير مرئي الآن على WhatsApp.

عدم إبلاغ المشتركين بخروج عضو من المجموعة

هذه الحيلة ستجعلك «غير مرئي» عند مغادرة المجموعة ولن يكتب اسمك عند الخروج لأنّه غير معلوم بعد تغيره، وبعد الإفراج عن إمكانية إضافة ما يصل إلى 512 شخصًا إلى مجموعة، يعمل واتس آب على تطوير ميزة تسمح للمستخدم بمغادرة المجموعة دون إخطار الأعضاء الآخرين، إذ سيتمّ إخطار المسؤولين فقط بالخروج.

وستستهم هذه الميزة الجديدة في عدم إبلاغ المشتركين بخروج عضو من المجموعة مزيدًا من الخصوصية للمستخدمين، إذ يتمّ إخطار الجميع حاليًا بالإجراء الذي اتخذه التطبيق عند مغادرة المجموعة، وقد تمّ العثور على الميزة في الإصدار التجريبي من سطح المكتب، ولكن من المحتمل أن يتمّ نشرها في جميع إصدارات تطبيق واتس آب.