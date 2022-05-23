واتساب يعلن عن إيقاف الدعم لبعض إصدارات ISO وأندرويد.. تعرف عليها

يتجه تطبيق «واتساب»، الشهير للمراسلات الفورية إلى إيقاف الدعم لبعض إصدارات الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد وiOS ، للسماح للشركة بتقديم وظائف معينة قد لا تعمل على أنظمة التشغيل القديمة، وهو ما يتطلب من المستخدمين تحديث إصداراتهم.

إيقاف الدعم عن إصدارات iso

وقال موقع wabetainfo في تقرير له إن تطبيق واتساب WhatsApp، يخطط في الوقت الحالي لإسقاط دعم الأجهزة العاملة بإصدارات iOS 10 وiOS 11 وiPhone 5 و iPhone 5C خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه خلال الفترة الحالية أفاد الكثير من المستخدمين أن WhatsApp كان يخطط لإيقاف دعم iOS 10 بنهاية العام الماضي، لكنها كانت أخبارًا مزيفة، ولكن لسوء الحظ، نظرًا لبعض الأسباب الداخلية، يخطط WhatsApp الآن لإسقاط الدعم عن بعض إصدارات iOS عقب 24 أكتوبر 2022.

استمرار استخدام التطبيق يتطلب ضرورة تحديث أنظمة التشغيل

وتم تأكيد ذلك من خلال مقال منشور على مركز مساعدة WhatsApp الرسمي، والذي يذكر iOS 12 والإصدارات الأحدث على أنها أنظمة تشغيل مدعومة وموصى بها، وإذا كنت تستخدم iOS 10 أو iOS 11، فأنت بحاجة إلى التحديث إلى iOS 12 من أجل الاستمرار في استخدام WhatsApp.

ويعني هذا أنه لا يزال بإمكانك الاستمرار في استخدام WhatsApp على iPhone 5S و iPhone 6 و iPhone 6S، ولكن عليك تحديث نسخة iOS.

ويلزم إزالة الدعم لبعض إصدارات iOS لدعم أحدث الميزات المطبقة على WhatsApp، ومن خلال التحديث إلى إصدار iOS الحديث، فإنك تستفيد أيضًا من أحدث ميزات الأمان، لذلك يوصى دائمًا بتحديث iOS.