كيف تخرج من جروبات «واتساب» التي تسبب لك إزعاجا دون ملاحظة أحد

في كثير من الأحيان يشعر البعض بانزعاج ومضايقة نظرا لتواجده في بعض الجروبات والمجموعات الخاصة على تطبيق المراسلة الشهير واتساب، حيث يكون تم إضافته إليها من قبل أصدقائه أو أقاربه أو زملائه في العمل، ويريد الخروج من تلك المجموعات ولكن هذا يتسبب له في إحراج ويعلم الجميع بفعله ويصلهم أنه لا يريد التواجد بينهم مما يسبب الأزمات فيما بينهم.

ويحلم العديد من الأشخاص بالخروج من مجموعات واتساب الخاصة دون علم أحد، وأعلن تطبيق المراسلة الشهير في بيان صادر عنه، عن إتاحته ميزة الخروج في صمت دون أن يعرف أحد قريبا لكل مستخدمي التطبيق.

ويظهر في الوقت الحالي عند خروج المستخدمين من المجموعة، رسالة في الدردشة الخاصة بالمجموعات بأن هناك شخص غادر وذلك لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة.

كيفية الخروج من مجموعات واتساب

الخبير التكنولوجي محمد سعيد أوضح في حديثه لـ«الوطن»، حيلة للخروج دون ملاحظة أحد حتى يتم تفعيل تلك الخاصية من قبل واتساب قريبا وفق ما تم الإعلان عنه وهي كما يلي:

على الشخص الراغب في الخروج من بعض المجموعات الخاصة في واتساب والتي تم إدخاله فيها دون رغبته، أن يغير رقم الواتساب الخاص به إلى رقم جديد لا يعرفه أحد.

ثم يقوم الشخص بمغادرة المجموعة التي يرغب المستخدم في الخروج منها ثم إعادة تفعيل رقم الهاتف الأساسي بحساب واتساب جديد وبذلك تكون خرجت من المجموعات التي تزعجك دون أن يصل شعور لأحد بمضايقتك أو محاولتك الهروب.

يذكر أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب أعلن عن استعداده لطرح ميزات جديدة قريبا لكل مستخدمي التطبيق وبدأها بإضافة التعليق الرموز بالتعبيرية على الرسائل، بالإضافة إلى زيادة حجم الملفات وزيادة الحد الأقصى للمجموعات إلى 512 شخصا بدلا 256 شخصا فقط.