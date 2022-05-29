الحكم على محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح بتهمة إشاعة الفوضى بعد قليل

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على المتهمين محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح، و23 آخرين، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، ونشر أخبار كاذبة.

الحكم على المتهمين

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، بعد سماع مرافعة دفاع المتهمين لليوم الأحد للنطق بالحكم، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أنّ المتهمين محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح و23 متهما آخرين، نشروا أخبارا كاذبة.

إدراج على قوائم الإرهابيين

وأصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، قرارا بإدراج 16 متهما في القضية على قوائم الإرهابيين، بناء على طلب تم تقديمه من النائب العام إلى هيئة المحكمة، فضلا عن التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، بعد صدور إذن من النيابة العامة، القبض على عدد من المتهمين في القضية التي حملت رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبينهم المتهم عبدالمنعم أبوالفتوح.

خططوا لارتكاب جرائم إرهابية

وبعمل التحريات، أفادت بأنّ المتهمين جميعا خططوا لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها التعدي بالأسلحة على مؤسسات الدولة، لإشاعة الفوضى في البلاد.