«الرقابة الصحية»: المستشفيات الخضراء توفر بيئة آمنه وصحية للمرضى

قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تسعى إلي تنفيذ سياسات الإصلاح الصحى الشامل وفقا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا الى أن ذلك يحقق التميز وجودة الرعاية الصحية وتميز اخر وهو الخدمات الطبية، وتابع خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر الصحفي للهيئة الإعلان عن معايير بناء المستشفيات الخضراء يساهم في انشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع المستوى الاقتصادى.

معايير بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء

ومن جانبه قال الدكتورسيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إن معايير بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء تمنح التميز الكبير للمنشآت الطبية وتعزز من قدرتها علي مواجهة المشاكل البئية وتوفير بيئة آمنه للمريض المصرى، وتابع خلال كلمته من فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الان المنشآت الخضراء لها تأثير كبيرعلي البيئة وتوفير بيئة صحية للمريض ، فضلا عن أن المبانى الخضراء تؤثر بشكل كبير في مواجهة الملوثات.

المستشفيات الخضراء تساهم في مكافحة العدوى

وتابع عضو مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، المستشفيات الخضراء تساهم في خلق بيئة آمنه ومكافحة العدوى مع الاعتماد علي نظم مركزية داخل المنشآت، مشيرا الى إدارة ملف المخلفات والذي يهدف إلي تعزيز الممارسات السليمة لإدارة وتداول المخلفات الطبية واستخدام التكنولوجيا في عملية المعالجة أو إعادة تدوير واستخدام ذلك لحماية المرضى والعاملين والبيئة .