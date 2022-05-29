الطرق الصوفية: لم يصدر قرار بالاحتفال بمولد أبي الحسن الشاذلي حتى الآن

أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيان توضيحى له منذ قليل عقب البيان الأخير الخاص بتحديد موعد الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى أن القرار متعلق فقط بالاعتماد الرسمى بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى وليس قرارا عن بدء الاحتفال بالمولد، وحتى الآن لم يصدر قرار الاحتفال بالموالد.

بدء الاحتفال رسميا بمولد الشاذلي في الجمعة الأخيرة من شوال

وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى أصدر قرارا ببدء الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى كل عام فى يوم الجمعة الأخيرة من شوال وهو تاريخ وفاته رضى الله عنه تعالى والذى أجمع عليه المؤرخون والعلماء والباحثون وتضمن القرار إخطار جميع الجهات المعنية للعمل بما فيه اعتبارا من تاريخه. صرح بذلك المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل .

تغيير موعد الاحتفال بمولد أبي الحسن الشاذلي

وأوضح «قنديل» أن جمع كبير من مشايخ الطرق الشاذلية ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية اجتمعوا وتدارسوا سيرة أبى الحسن الشاذلى وبعد مراجعة المراجع العلمية واراء أهل العلم تبين أن الإمام الشاذلى وهو فى طريقه لأداء فريضة الحج ثقل عليه المرض فى وادى حميثرة من صحراء عيزاب حيث لقى ربه فى نهاية شهر شوال من عام 656ه‍.

يشار إلى أن الآلاف من المريدين والمحبين التابعين للطرق الصوفية كانوا يحرصون على الإحتفال بمولد القطب الصوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلى في الأسبوع الأول من ذي الحجة على أن تكون الليلة الختامية في يوم عرفة بوادى حميثرة غرب مدينة مرسى علم.

وتبعد قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلى قرابة 150 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم، حيث تسمى المنطقة التى تقع فيها القرية بوادى حميثرة، يتسم تلك الوادى بارتفاعات جبلية ربما أشهرها جبل حميثرة الذى يصعده المريدين والمحبين القادمين لزيارة ضريح قطب الصوفية أبو الحسن الشاذلى.