الحكومة تُطلق فعاليات لإشراك الشباب في كتابة أوراق سياسات صنع القرار

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قبل قليل، فعالية اختيار الفائزين في المسابقة البحثية الأولى لدعم مشاركة الشباب في كتابة أوراق السياسات، لدعم صناع القرار، تحت مُسمى «شبابنا يدعم قرارنا»، بحضور نخبة من الأكاديميين، وممثلين لمؤسسات دولية، وعدد من المهتمين بالمجالات البحثية المتعلقة بعملية كتابة أوراق السياسات.

استغلال الأفكار المبتكرة لدى الشباب

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمة ألقتها نيابة عنه أماني فاروق، رئيس الإدارة التنفيذية لمركز المعلومات، إنّ الفعالية التي ينظمها المركز اليوم، تأتي إيمانا بأهمية الاستفادة واستغلال الأفكار المبتكرة لدى الشباب المصري لدعم عملية صنع القرار.

ونقلت أماني، عن رئيس مركز المعلومات، اعتذاره عن المشاركة في فعالية اليوم لأمور طارئة؛ حيث يرافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته الحالية لدولة الإمارات لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات والأردن.

توسعة نطاق عملية «دعم صانع القرار»

وتقدم الجوهري، بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع الفرق البحثية المشاركة في مسابقة كتابة أوراق السياسات من الجامعات المصرية، مؤكدا سعي المركز الدائم لتوسعة نطاق عملية «دعم صانع القرار»، لتشمل جميع الفئات المعنية، ومن بينها الشباب، بما يسهم في بلورة الأفكار المبتكرة في المجالات المختلفة، وسد الفجوة بين الجانب البحثي والأكاديمي، والجانب العملي والتطبيقي.

ولفت رئيس «معلومات الوزراء»، إلى أنّ عملية تأسيس «منتدى السياسات العامة»، التابع للمركز، والذي يعتبر مظلة إطلاق المسابقة البحثية لدعم مشاركة الشباب في كتابة أوراق السياسات، تأتي إيمانا بـ«الدور الحيوي»، الذي يلعبه شـباب الباحثين في صياغة وتقديم رؤى وأفكار خلاقة لدعم متخذ القرار، وتشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسـات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة.