عميد «اقتصاد القاهرة»: تعاون مع مركز المعلومات لتثقيف الطلاب والباحثين

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن لقاء طلاب الكلية وأساتذتها مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يأتي في إطار التعاون المشترك بين المركز وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي بدأ منذ فترة وتضمن محاضرت سياسية واقتصادية شاركت بها الكلية في فعاليات المركز من خلال برنامج حوار الخبراء.

تعاون بين مركز المعلومات ومكتبة سياسة واقتصاد

وأوضح «السعيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يتعاون مع مكتبة الكلية لتتاح منشوراته العلمية ودورياته للطلاب والباحثين من خلال المكتبة والتي تعتبر إضافة كبيرة ومؤثرة، لافتا إلى أن المركز أقام معرضا داخل الكلية لتعريف الطلاب بأنشطة المركز المختلفة وكيفية الحصول على الخدمات الإلكترونية الخاصة به والمشاركة في فعاليته.

مشاركة المركز في مؤتمر الكلية السنوي

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سيشارك في مؤتمر الكلية السنوي المقرر إقامته نهاية الشهر القادم، مؤكدا أن تواجد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار داخل الكلية له انعكاس إيجابي على الطلاب والباحثين.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد نظم اليوم عددًا من الفعاليات داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في إطار سعيه لزيادة التفاعل مع المجتمع الأكاديمي وصفوف الطلاب والدارسين.

وتضمنت الفعاليات لقاءات مع الطلاب والأساتذة بالكلية ومختلف روادها، لتعريفهم بأنشطة مركز المعلومات البحثية والمعلوماتية المختلفة، ودوره في عملية صنع القرار، واستعراض مسيرته كأبرز مراكز الفكر الحكومية على مستوى العالم.

وقد لاقت الفعاليات تفاعلاً كبيرًا بين رواد الكلية مع منشورات وإصدارات المركز المختلفة من منتجات المعرفة الإلكترونية، التطبيق الإلكتروني لمركز المعلومات idsc app، والنشرة البريدية الإلكترونية اليومية للمركز، وخدمات «البود كاست»، وغيرها.