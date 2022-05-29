الأهلي والوداد.. هل تتفوق خبرة موسيماني على الركراكي؟.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وليندا عبد اللطيف، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «الأهلي والوداد.. هل خبرة موسيماني تتفوق على الركراكي؟».

منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن خبرة مدرب النادي الأهلي

تتصدر المباراة النهائية التي ستجمع بين النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المشهد الكروي في القارة السمراء، حيث تتحدث منصات التواصل الاجتماعي عن خبرة مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي في التعامل مع المباريات الأفريقية والمباريات الصعبة عموما، والتي ستحسم المواجهة مع وليد الركراكي مدرب نادي الوداد المغربي.

استطاع بيتسو موسيماني الفوز مع الأهلي بالبطولة الأفريقية

وفاز مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني بـ3 بطولات لدوري أبطال أفريقيا مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي، في عام 2016 والنادي الأهلي في عامي 2020 و2021، وإذا استطاع بيتسو موسيماني الفوز مع الأهلي بالبطولة الأفرقية هذا العام سيكتب اسمه بالذهب في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

بدأ رحلته التدريبية مع مجموعة من الأندية المغربية

أما عن مدرب نادي الوداد المغربي وليد الركراكي، فقد بدأ رحلته التدريبية مع مجموعة من الأندية المغربية مثل الفتح الرباطي والدحيل القطري، وحصل على 3 بطولات بتتويجه المحلي مع الفتح الرباطي بالدوري والكأس وحصوله على الدوري القطري مع الدحيل.