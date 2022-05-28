«شوبير»: لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم.. واستقبال حافل للجماهير بالمغرب

قال أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، إن أجواء ما قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي ممتازة، حيث تم استقبال المواطنين في المغرب بشكل حافل، لافتا إلى أن السفير المصري في المغرب سلّم الجماهير تذاكر المباراة في المطار «هناك محاولات بكل الطرق لإرضاء النادي الأهلي وجماهيره وعشاقه».

شوبير: إبعاد تمارين الأهلي عن الإعلام

وأضاف «شوبير»، خلال مداخلة هاتفية من الدار البيضاء بالمغرب، في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «ON»، أن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أكد ضرورة إبعاد تمارين النادي عن أعين الصحافة والإعلام حتى يضع اللاعبين في قمة التركيز، «هناك حالة كبيرة من التركيز الشديد لديهم».

واستطرد: «كل أفراد مجلس إدارة النادي الأهلي يتواجدون في المغرب ما عدا محمد سراج لوفاة والده، واللاعبين كلهم بصحة جيدة ما عدا محمد عبدالمنعم الذي تأكد غيابه عن اللقاء، وكان معايا على الطائرة المغربية 45 مشجعا من النادي الأهلي وقبلي وصل 200 مشجع».

وصول مشجعين للأهلي من كندا وفرنسا والخليج

وأوضح أن السفير المصري بالمغرب أكد له وصول مشجعين للنادي الأهلي من كندا وفرنسا والخليج ودول عربية عدة، كما تم التأكيد على انطلاق طائرتين جديدتين من القاهرة إلى الدار البيضاء وتحتوى كل منهما على 250 مشجعا، وتسلم الأهلي بالأمس واليوم 2000 تذكرة، وكل العقبات تم تذليلها».

وتابع: «الأخوة في المغرب قولتلهم أنتوا بره الموضوع ومفيش بينا وبينكم مشاكل، ولاعبو الأهلي لديهم خبرات بما يكفي، وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي مع النادي منذ عام، ويعلم جيدا دور كل لاعب على أرضيه المباراة، وموسيماني في المباريات الأفريقية لا يحتاج للنصيحة».