أول فنان يسافر المغرب من أجل مساندة نادي الأهلي: كورة وسينما في نفس الوقت

أعلن الفنان شريف حلمى، عن سفره إلى المغرب من أجل المشاركة فى مهرجان خريبكة السينمائي ومشاهدة مباراة الأهلى والوداد البيضاوي فى نهائي دوري أبطال افريقيا.

مباراة الأهلي والوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال شريف حلمى عبر الفسبوك: «إلى المغرب الشقيق.. مهرجان خريبكة السينمائي وستاد محمد الخامس بكازابلانكا.. يا رب الفيلم يعجب الجمهور والأهلي يأخد الكأس الـ11 والـ3 على التوالي دعواتكم».

ويخوض النادي الأهلى مباراة نهائي دوري الابطال يوم الاثنين المقبل فى المغرب أمام الوداد البيضاوي بعد أزمة مع الاتحاد الافريقي حول مكان إقامة المباراة، حيث أن النادي الاهلى كان رافضا لخوض المباراة فى دولة النادي الخصم.

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو حامل لقب اخر نسختين من البطولة حيث حصد لقبها عام 2020 على حساب غريمه نادي الزمالك بعد أن فاز عليه 2-1 وحصد لقبها العام الماضي بعد الفوز على نادي أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي.

الفائز يتأهل لكأس العالم للأندية

من المقرر أن يتأهل الفائز من البطولة إلى كأس العالم للأندية التى ستقام فى دولة الإمارات العام المقبل.

كان النادي الأهلى قد خاض غمار كاس العالم للأندية العام الماضي وحقق المركز الثالث فى البطولة بعد أن تغلب على نادي الهلال السعودية فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع برباعية ليكون الفوز الاكبر فى تاريخ القلعة الحمراء خلال مشاركاته فى كأس العالم للأندية.