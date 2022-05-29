جامعة سودانية تثير الجدل: منعت ارتداء الفتيات التيشيرتات وحظرت الميكاج

أدى قرارات جامعة كسلا في السودان بشأن وضع ضوابط للزي الجامعي ومنها عدم ارتداء التيشيرت للفيتات والشباب وكذلك عدم وضع مساحيق التجميل وإظهار الشعر حالة من الجدل والغضب بين أوساط الشباب، حيث أعادت هذه القرارات إلى الأذهان، القواعد التي كانت تفرضها شرطة النظام العام أيام الرئيس السابق عمر البشير.

غضب من القرار

وتداول عدد من الشباب صورة من القرارات والضوابط التي وضعتها الجامعة بشأن قواعد الزي الجامعي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منتقدين قرارات الجامعة .

حليل جامعة كسلا ، ناقص يعلقو ليهم سوط في خشم الباب بس ???? pic.twitter.com/gzVfDyiY7w — Fki Hela (@Alhabr_Isam) May 26, 2022

وجاء في الضوابط التي وضعتها جامعة كسلا، التي تقع شرق السودان موانع للفتيات والفتيان كلاً على حدى، وكانت الموانع الخاصة بالفتيات عدم ارتداء التيشرتات مع الالتزام بارتداء الملابس الطويلة الفضافضة الساترة للجسم، عدم الافراط في وضع مساحيق الزينة،عدم ارتداء السفنجة وهي المقصود بها الشبشب في اللهجة السودانية.

ضوابط ارتداء الملابس

أما بالنسبة لضوابط وموانع الملابس بالنسبة للطلاب لبس البنطلون السيستم أي البنطلونات ذات الوسط الواسع وكذلك عدم فتح أزرار القميض، ممنوع ارتداء السفنجة أي الشبشب وكذلك ممنوع ارتداء التيشيرت، عدم ارتداء الجلابية دون ارتداء طاقية أو عمة، وأخيراً عدم ارتداء السلاسل أو الأساور في الرقبة والأيدي.

ووضعت الجامعة بعض الضوابط والشروط العامة، وهي منع الاختلاط التي وصفتها بغير اللائق بين الطلاب والطالبات، كما حظرت أيضاً ما أسمته بـ «الخلوة غير الشرعية»، بحسب قناة العربية.

ووسط الهجوم اللاذع الذي طال الجامعة من قبل الشباب، الذين اتهموا إدارة الجامعة بأنهم يريدون تطبيق قواعد النظام العام التي كان يطبقها الاسلاميون في عهد الرئيس السابق عمر البشير، إلا أن الجامعة دافعت في المقابل عن قرارها، بحسب موقع العربية، الذي نقل عن مصدر رفيع المستوى في الجامعة أن تلك الضوابط ليست جديدة أو وليدة اللحظة وكان يتم تطبيقها منذ فترة طويلة، نافياً في في الوقت ذاته ربطها بما يتم تروجيه بأنه يعد عودة الإسلاميين إلى الواجهة.