سفير السودان يتابع امتحانات طلاب الجالية بلجان الجيزة.. «شهادة الأساس»

تفقد، اليوم، محمد إلياس الحاج، سفير دولة السودان بالقاهرة، يرافقه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعض لجان امتحان (شهادة الأساس) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية.

زيارة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الزيارة شملت لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، ومدرسة التحرير الابتدائية، التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في البيان، أنه كان في استقبال محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان بالقاهرة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لدى الوصول بكساوي مصطفى بكساوي مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أن الطلاب أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، لافتا إلى أنه رافق محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان بالقاهرة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال الزيارة كل من المستشارأسامة عبدي، مستشار العلاقات العامة بسفارة السودان والدكتورمرتضى علي عثمان المستشار الثقافي في السفارة والمستشار الفني محمد دفع الله محمد، ولفيف من أعضاء السفارة السودانية بالقاهرة.

خلو الامتحان من أي صعوبات

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه خلال الجولة اطمئن الوفد على سير العملية الامتحانية، وخلو الامتحان من أي صعوبات، والتأكد من توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان.

توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن لجنة خاصة زارت بعض الطلاب، والاطمئنان عليهم وعلى سير الامتحان، لافتا إلى أن السفير السوداني أثنى على مجهودات مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تجهيز اللجان وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب.