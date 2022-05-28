السودان: إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية بشأن السد

أدانت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بتصريحات مدير السد الإثيوبي، والتي «تجاهل فيها موقف السودان بعدم ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف وملزم يُحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة».

الخارجية السودانية: يجب الالتزام بالمواثيق والعهود التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، اليوم، ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة، بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة، وفي الوقت ذاته تجدد الخارجية السودانية التأكيد على حق إثيوبيا في التنمية لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان.

وقالت الخارجية، في بيانها إنها تابعت بقلق التصريحات «غير المسؤولة» لمدير سد النهضة في إثيوبيا والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة، واعتبرت أنه: «من المدهش عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، مما يشير إلى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة».

وأكدت الخارجية السودانية ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة، وجددت التأكيد على حق إثيوبيا في التنمية لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان.

الخارجية السودانية: تصريحات مدير السد الإثيوبي تُسمم الأجواء الإيجابية التي سادت الأشهر الماضية

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها: «ترفض التصريحات التي أدلى بها مدير السد الإثيوبي لأنها تُسمم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية وتزيد من حدة التوتر للعلاقات بين البلدين وتمثل خرقا للإتفاقات السابقة ونكوصاً عن مقترح السودان الداعي للالتزام بالرباعية، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأفريقي والبنك الدولي في عملية التفاوض».

وطالب الخارجية السودانية المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن مثل هذه التصريحات «غير المنضبطة» والالتزام بمباديء الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.