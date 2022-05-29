الصحة: مستعدون لمواجهة أي سيناريو لفيروس جدري القرود حال ظهوره في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة مستعدة لمواجهة أي سيناريو خاص بمرض جدري القرود حال دخوله إلى مصر، موضحا أنّ مستشفيات الحميات مخصصة لعزل حالات مرض جدري القرود، فضلا عن أنّ لقاح الجدري يقي من الإصابة بمرض جدري القرود بنسبة تصل إلى 85%.

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ اللقاح الخاص بمرض جدري القرود غير متوفر إلا بكميات محدودة داخل منظمة الصحة العالمية، والسبب في ذلك أنّ مرض الجدري اختفى منذ زمن طويل، ونسعي كباقي الدول لتوفير اللقاح.

علاج مرض جدري القرود

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ مرض جدري القرود لن يتحول إلى جائحة كفيروس كورونا، فهو غير سريع الانتشار وإصابته محدودة للغاية حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الأعراض هي التي تُعالج وليس المرض، وهناك حالات تختفي من تلقاء نفسها المرض بعد 3 أسابيع، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

الحيوان الناقل لـ جدري القرود

وعن الحيوان الناقل للمرض، أكد عبدالغفار، أنّ التوقعات حتى الآن تشير إلى القوارض، ناصحا بعدم التعامل معها بأي شكل أو صورة، كما طالب المواطنين حال ظهور أي إصابات، بعدم التعامل معها بشكل عشوائي، والذهاب إلى مستشفيات الحميات، وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع الى الطبيب.

تحذير من الكورتيزون

وحذّر المتحدث باسم وزارة الصحة، من استخدام الكرتيزون، نظرا لأنه يضعف المناعة، وكذلك المضادات الحيوية، مطالبا بالذهاب إلى الجهة المختصة، حيث تمتلك مستشفيات الحميات في مصر خبرة كبيرة للتعامل مع هذه الأمراض.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والسكان، خطابا وجّهته إلى مديريات الشؤوون الصحية، استعرضت فيه أعراض مرض جدري القرود لاطلاع الأطباء عليها، وكذلك طرق نقل العدوى بمرض جدري القرود وكيفية الوقاية منه.