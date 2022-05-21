وكيل «الشيوخ»: حديث الرئيس اليوم مصارحة ومكاشفة.. والتحدي الأكبر هو الوعي

أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ووصفه بأنه حديث المصارحة والمكاشفة كما عودنا، مؤكدًا أن المشروعات الوطنية بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التوسع في الاستصلاح الزراعي وصوامع التخزين، وغيرها، ولكنّ هناك مغامرين يريدون تعطيل مسيرة التنمية، وعلى المواطن أن يواجه هذه الدعاوى الهدامة بكل حزم، بعدم السماح للمتآمرين بعرقلة مساعي الدولة في التنمية المستدامة.

القطاع الزراعي يشهد نهضة حقيقية

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القطاع الزراعي يشهد نهضة حقيقية بفضل الخطط الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي، وهناك أرقام وحقائق كاشفة، توضح ما كنا عليه من إهمال وخراب ومعدلات متردية، كادت أن تسقط بالبلاد في الهاوية، وما نحن عليه الآن من نجاحات بأرقام كبيرة، ساهمت في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وقللت معدلات الاستيراد في كل المحاصيل الزراعية.

حروب الجيل الرابع تستخدم الفتن والمؤامرات والشائعات المغرضة

وأضاف أبوشقة أن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو تحدي الوعي، وعلى الجميع أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الوطن من حروب الجيل الرابع التي تستخدم الفتن والمؤامرات والشائعات المغرضة، وكذلك أن يرى ما تبذله القيادة السياسية من إجراءات ساهمت في الخروج من النفق المظلم، وهي نجاحات أفزعت المغامرين، حتى لا نسقط في الفخ ونكون على حافة الانزلاق.

ولفت إلى أن المشروعات القومية الوطنية ليست للرفاهية، ولا نمتلك رفاهية الوقت، ونحن عازمون على المضي في دعم المشروعات الوطنية، وخلف القيادة السياسية والدولية المصرية في مساعيها في بناء دولة عصرية حديثة يسودها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اليوم، السبت، افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.