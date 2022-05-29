لعل أهم ما يشغل المواطنين هذه الأيام موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظة، خاصة أن هذه المرحلة تحدد بداية طريق مستقبل الأبناء، سواء بالاتجاه إلى التعليم الثانوي، أو التعليم الفني، أو التعليم البديل الذي يضم أكثر من 50 مدرسة منتشرة في أنحاء الجمهورية، كما أنها آخر مراحل التعليم الأساسي. وسيتم إعلان النتيجة هذا العام من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في جميع محافظات مصر، وذلك فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب واعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع محافظات مصر برقم الجلوس

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع محافظات مصر برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيا خلال الأسبوع الجاري في بعض المحافظات، وفي محافظات أخرى الأسبوع المقبل، عبر هذا الرابط https://prepnatega.emis.gov.eg/، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

خطوات استخدام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع محافظات مصر

ويتم استخدام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع محافظات مصر، من خلال النقر على الرابط، ثم اختيار المحافظة، ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة أسفل المحافظة، ثم النقر على كلمة «بحث»، ليتم عرض النتيجة، والتي سيتم تفعيلها على الرابط فور الإعلان عنها.

وسيتم تفعيل اسم المحافظة لتصبح باللون الأزرق بقائمة المحافظات عقب اعتماد النتيجة رسميا بها من كل محافظ، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة وشفافية لضمان حق كل طالب.