مع توترات بحر الصين الجنوبي.. إطلاق أول سفينة حربية دون ربان في العالم

قالت صحيفة «نورث تشاينا مورننج بوست» الصينية إنَّ السفينة دون ربان الجديدة تمتلك القدرة على حمل العشرات من الطائرات التي تعمل بدون طيار جواً وعلى سطح الماء، وحتى تستطيع التعامل مع أهداف تحت سطح الماء، بحسب تعبير الصحيفة الصينية، مع وجود وسائط محلية توضح الفوائد للدراسات البيئية ودراسات قاع المحيط، كما أنَّ السفينة «جو هاي يون» لها نفس القدرة على استخدام أنظمة التشويش الإلكتروني مثل جميع السفن الأخرى.

السفينة تدخل الخدمة آخر العام

وتابعت الصحيفة أنَّه مع أول سفينة دون ربان في العالم من المتوقع أن يجمع الجيش الصيني المزيد من المعلومات الاستخبارية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه على الرغم من تقييم محلل أمني وجد أن السفينة قد تكون عرضة لتدخل العدو أو الفشل التكنولوجي، وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت الصين أول حاملة طائرات بدون طيار في العالم واسمها «جو هاي يون»، وهي سفينة يمكن التحكم فيها عن بعد للتنقل بشكل مستقل في المياه المفتوحة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى الجيش الصيني بحلول نهاية العام بعد الانتهاء من التجارب البحرية.

السفينة يمكنها حمل عشرات الطائرات دون طيار وقوارب دون ربان

وبحسب ما ورد يمكن للسفينة التي يبلغ ارتفاعها 88 مترًا اعتراض وحصار وطرد الأهداف الغازية بسرعة، ويمكن أن تحمل عشرات الطائرات دون طيار والقوارب بدون ربان، وقد أجرت الصين اختبارا للسفينة أمس الأول، وبحسب مجلة «ساينس آند تكنولوجي» الصينية أنه من المقرر أن تكون السفينة التي يمكن التحكم فيها عن بعد، قادرة على التنقل بشكل مستقل في المياه المفتوحة، وستكون أداة قوية لإجراء البحوث العلمية البحرية والمراقبة

يأتي ذلك في الوقت الذي يلعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في الحفاظ على الأمن البحري والسيطرة على الممرات البحرية والتنافس على الموارد البحرية، إذ تهدف الصين إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوسيع نفوذها البحري.