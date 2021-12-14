واشنطن: مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

دعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الصين إلى وقف أعمالها العدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقال وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكن»، في تصريح صحفي على هامش زيارته لجامعة إندونيسيا في «جاكرتا»، خلال جولة هي الأولى له في جنوبي شرق آسيا، إن بلاده مصممة، على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار سنويا.

كما تعهد «بلينكن»، بحماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب، وأكد المسؤول الأمريكي تمسك بلاده بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وشدد الوزير الأمريكي، على رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «بلينكن»، عدم وجود منافسة بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين، موضحا أن المنطقة الممتدة من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونج إلى جزر المحيط الهادئ، تشهد توترا ناتجا عن أعمال بكين العدوانية.

وفي سياق آخر، أشارت وثائق الكونجرس الأمريكي إلى إخراج 5 طرادات صاروخية من الخدمة في القوات البحرية الأمريكية من نوع «تيكونديروجا»، تم بناؤها في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

البنتاجون يعلن عدم توقيع عقوبة على العسكريين في استهداف مدنيين بكابول

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الاثنين، أن العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال قرب العاصة الأفغانية «كابول»، بنهاية أغسطس الماضي لن يعاقبوا.

وخلص تقييم أجراه جنرال بالقوات الجوية «سامي سعيد»، وصادق عليه وزير الدفاع الامريكي «لويد أوستن»، في نوفمبر الماضي، إلى حدوث عطل في الاتصال أثناء عملية تحديد وتأكيد هدف القصف، مشيرا إلى أن الضربة كانت خطأ ولم تكن نتيجة سوء إدارة أو إهمال، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، «جون كيربي»، إنه لم تكن هناك أدلة قوية كافية تستدعي إخضاع الطاقم المسئول للعقاب.

وفي 29 أغسطس الماضي، استهدف طائرة مسيرة سيارة «زيمراي أحمدي»، 37 عاما، و9 من أفراد أسرته، بينهم 7 أطفال، علما أنه عمل لفترة طويلة في منظمة إنسانية أمريكية.

وفي سياق آخر، اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يهدد مصالح بلاده، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن طهران طورت صواريخها الباليستية، الأمر الذي يثير قلقا أمريكيا ويستدعي التعامل معه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

من جانبها، حذرت قناة «فيلق القدس»، الإيرانية وحساب «كنال سباه»، المقرب من «الحرس الثوري الإيراني»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إسرائيل من الإقدام على أي حماقة ضد طهران.

وأشار «فيلق القدس»، إلى تقارير إعلامية تحدثت عن نشر صواريخ عابرة للقارات أو صواريخ تستطيع حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء على الحدود الغربية لإيران، إلى جانب استعداد وحدات الطائرات المسيرة غرب البلاد ودخولها في حالة التأهب.

الاحتلال الإسرائيلي يصادق بشكل استثنائي على إضافة 500 وظيفة دائمة في سلاح الجو

بدوره، صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، بشكل استثنائي على إضافة 500 وظيفة دائمة في سلاح الجو وفي قسم الاستخبارات العسكرية «أمان»، وقال موقع «والا» الإسرائيلي، في تقرير له، إلى أن هذه الخطوة جاءت كجزء من تجهيزات لشن هجوم محتمل ضد إيران.